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La insólita decisión de Guardiola para buscar la remontada contra el Real Madrid

La insólita decisión de Guardiola para buscar la remontada contra el Real Madrid

Lucía Feijoo Viera

La insólita decisión de Guardiola para buscar la remontada contra el Real Madrid

Lucía Feijoo Viera

PI STUDIO

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El Manchester City tiene este martes una misión de tintes casi imposibles. El rotundo 3-0 que encajó el miércoles pasado en el Santiago Bernabéu, con tres goles de un colosal Fede Valverde, deja al equipo de Pep Guardiola al borde de la eliminación en la Champions. Necesitan los ingleses poco menos de un milagro para avanzar a cuartos de final. Más información

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