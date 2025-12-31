Lucía Feijoo Viera

Ajedrez bajo el agua: así se juega este insólito campeonato mundial

El holandés Zyon Kollen se ha proclamado campeón del mundo de una disciplina ciertamente desconocida en España: el ajedrez submarino. Este deporte combina el ingenio en el juego con la capacidad de mantenerse bajo el agua en una piscina. Los 40 competidores, reunidos en Groningen (Países Bajos), no sólo se enfrentaban a la inteligencia de sus oponentes sino también al agua fría y a las constantes tomas de aire porque cada movimiento se realiza con una sola bocanada, lo que significa que no hay mucho tiempo para pensar. Los tableros están pegados al fondo de la piscina y son magnéticos. Josephine Damen, de 17 años y también holandesa, fue la vencedora en categoría femenina.