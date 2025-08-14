Los aficionados y asistentes a los diferentes encuentros en el Ángel Nieto disfrutarán a partir de ahora no solo del espectáculo deportivo que ofrecen los equipos, sino también del referente a la iluminación. El Ayuntamiento de Zamora, con presencia del alcalde, Francisco Guarido, y el concejal de Deportes, Manuel Alesander Alonso, ha presentado este miércoles el nuevo sistema de luces en el pabellón capitalino, una mejoría que se suma a las múltiples experimentadas en los últimos años y que da respuesta a las peticiones de las entidades deportivas.