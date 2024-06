El jugador de baloncesto, Ricky Rubio, ha confirmado que descarta su presencia en los Juegos Olímpicos de París 2024. Tras anunciar el seleccionador Sergio Scariolo que su ausencia en el Preolímpico obedecía a que el base del FC Barcelona le había pedido "un tiempo de reflexión", este viernes el propio jugador de El Masnou ha anunciado que no irá a la cita olímpica."Estoy bien, sabía que no iba a ser fácil, y ahora he querido alejarme de las sensaciones de la temporada para poder tener la mente libre para saber exactamente hacia donde ir. Me hubiera gustado mucho ir, pero no me daba tiempo a estar al cien por cien porque mi carrera deportiva dependía de este verano, de si seguir o no. Era egoísta prestarme a la selección sin estar cien por cien para ellos y también tenía que pensar en mí. No es justo si no estoy en la preparación y el preolímpico estar en los Juegos. Irá quien se lo gane y necesito tiempo para pensar", ha afirmado el base en un acto de su fundación contra el cáncer en Barcelona.