El entrenador del Real Betis, Manuel Pellegrini, se mostró muy satisfecho tras la victoria contra el Almería, colista de LaLiga y ya descendido a Segunda división, que acerca al equipo verdiblanco a asegurar, como mínimo, la clasificación para la Conference League. Pese a ello, el técnico chileno se muestra prudente:"Lo importante es estar pensando sólo en el jueves y no en el domingo, porque son tres puntos muy importantes. No sabemos qué va a hacer la Real Sociedad así que lo fundamental es que nosotros sigamos sumando y ganando. Mientras las matemáticas lo permitan se puede conseguir cualquier cosa. Tenemos una buena ventaja, pero tenemos que seguir pensando en ganar el partido nosotros y no esperar a ver qué hacen nuestros rivales", afirmó.