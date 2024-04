La tenista española Garbiñe Muguruza ha anunciado este sábado que se retira de forma definitiva del tenis tras catorce meses apartada de las pistas. Muguruza ha hecho pública su decisión durante la rueda de prensa de los premios Laureus, en Madrid. "He tomado la decisión poco a poco. Cada día que pasaba me sentía mejor y no echaba nada de menos el circuito", ha explicado la ex número uno del mundo ante los medios de comunicación. "Ha sido una carrera larga, preciosa y con mil anécdotas. Siento que ha llegado el momento de retirarme y abrir una nueva vida. Me siento muy joven para esa palabra, pero quería decirlo y ya está", ha admitido la tenista.