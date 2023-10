El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, se ha mostrado hoy sorprendido por la recuperación de sus lesionados y lo ha achacado a la motivación que supone un Clásico ante el eterno rival. No obstante, ha advertido que, aunque todos han acabado bien el entrenamiento de esta mañana, el equipo técnico no cometerá el error de alinear a un futbolista que no está "al cien por cien". "Jugarán los que estén mejor (...) Hoy todos han acabado bien, pero mañana ya veremos", ha dicho en sala de prensa. Por otro lado, Xavi no ha querido opinar sobre la designación de Gil Manzano como árbitro del partido. "Cuanto menos hablemos del árbitro, mejor", ha subrayado al tiempo que ha apelado a su honestidad. Para el técnico blaugrana, mañana, como en cada Clásico, no hay un claro favorito. "Un Clásico es imprevisible, está al 50 por ciento", ha explicado.