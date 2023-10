A Carlo Ancelotti le gustan los 'clásicos'. A pesar de haberlos vivido en innumerables ocasiones, al italiano le encanta el protagonismo que se concentra en su figura durante la semana previa al duelo de máxima rivalidad contra el Barcelona. Por eso no tiene miedo en enseñar sus cartas, como ocurrió en la comparecencia previa al duelo de Montjuïc (sábado, 16:15). El italiano confirmó que Bellingham jugará, que Mendy parte con ventaja sobre Camavinga por haber descansado en Champions y que la decisión de Florentino Pérez de no acudir a Barcelona es por el bien del club, además de ensalzar a Gil Manzano, el colegiado. "Es de los mejores, da el perfil", ha dicho el italiano.

Bellingham no necesita explicaciones

El de Bellingham es sin duda el gran nombre del primer enfrentamiento de la temporada entre los archienemigos. Por la novedad, el impacto y el desarrollo que ha tenido en apenas unos meses. Ya nadie habla de Vinicius, a excepción de si la polémica le vuelve a rondar. Todos los comentarios pasan por la estrella inglesa, a la que sus compatriotas no podrán ver por una ley que prohíbe en el Reino Unido que el fútbol se televise a primera hora de la tarde de los sábados. La razón, favorecer la asistencia a los estadios.

Pero el resto del mundo estará pendiente de Bellingham, quien a pesar de las molestias que le obligaron a retirarse en Braga, partirá de inicio en el Lluís Companys. "Se ha recuperado, está bien. Le han quitado la carga que tenía. Él no necesita que nadie le explica lo que es un 'clásico'. Es un profesional", desveló el técnico italiano, quien también avanzó que "Mendy parte con ventaja sobre Camavinga en el lateral izquierdo, porque ha descansado".

"Florentino siempre hace lo mejor por el club"

El que no estará en el palco del feudo temporal del Barcelona es Florentino Pérez. No ha existido una comunicación oficial, pero Ancelotti la dio indirectamente y ejerció de portavoz de club. A pesar de que las relaciones entre ambos clubes no son malas, como se plasmó en el abrazo que se dieron Laporta, presidente azulgrana, y José Ángel Sánchez, director general blanco, en la asamblea general de LaLiga. Pero el desafortunado comentario de Miquel Camps, directivo culé, incitando al odio contra Vinicius, llevaron a Florentino a cancelar su viaje a Cataluña.

"La decisión que ha tomado el presidente está bien. Siempre hace lo mejor por el club", zanjó Carletto, quien igualmente quiso rebelarse contra el discurso de que el Barcelona es un equipo de cantera y una mina de talentos como Lamine Yamal, Fermín López o Marc Guiu. "Nosotros también tenemos jóvenes, a veces se nos olvida que jugadores como Bellingham o Vinicius lo son. Además, tenemos una serie de jugadores del filial que están en condiciones de entrar en el primer equipo. Álvaro Rodríguez ya lo hizo en el pasado. Pero también están Nico Paz, Mario Martín o Gonzalo", defendió.

"Gil Manzano es uno de los mejores árbitros"

Mientras que en el Barcelona la transición es muchas veces forzada, en el Real Madrid se vive un profundo debate sobre la transición generacional. La titularidad de Kroos y Modric se sigue poniendo a debate, a pesar del rejuvenecimiento del centro del campo. Porque sentar a dos efigies de ese tamaño nunca es fácil. Sin embargo, Ancelotti concluyó que "todos son profesionales" y que, por tanto, "no doy explicaciones".

Aunque a tenor de las declaraciones en la pasada ventana internacional, Carletto tenga que afinar más que nunca sus decisiones para que el vestuario no se convierte en una batalla por los roles. Pero por fin el fútbol y no sus jueces fueron protagonistas en la rueda de prensa de Ancelotti. Por lo menos, en la previa. "Gil Manzano es uno de los árbitros mejor valorados de Europa. Le conozco muy bien. Es un perfil que encaja". Habrá que ver si sigue manteniendo el mismo criterio tras el desenlace del primer 'clásico' de la temporada.