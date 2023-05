El Valencia se impuso anoche al Real Madrid en Mestalla (1-0) aunque el protagonismo se lo llevó la expulsión de Vinicius y las polémicas palabras del entrenador del Real Madrid que acusó abiertamente de racista a "todo el estadio". "Pensar que tengo que quitar a un jugador porque el ambiente es racista, nunca me ha pasado...Es inaceptable. La liga española tiene un problema que no es Vinicius, Vinicius es la víctima...Estamos en el 2023, el racismo no tiene que existir. Tiene que parar el partido, aquí no era una persona que se ha vuelto loca, es un estadio que se ha vuelto loco", señaló al tiempo que aseguró que el club apoya al jugador "en todo" y justificó sus gestos hacia el público mofándose de su posible descenso a segunda. "Los jóvenes no son capaces de ser fríos como tienen que ser cuando un estadio te insulta. Es normal su reacción", enfatizó. Por su parte, el entrenador del Valencia condenó cualquier insulto racista que se hubiera producido y defendió a su afición como "modélica". Asimismo, afeó los gestos de Vinicius hacia la grada valencianista. "Cuando provocas, están incitando a que el problema no se solucione", dijo.