Difícil primera rueda de prensa de Luis De la Fuente como seleccionador nacional.La despedida de Sergio Ramos ha sido el tema principal en la comparecencia del técnico riojano, con hasta ocho preguntas sobre el tema, pese a que el técnico ha querido dejar claro que no quería hablar del tema"No vamos a hablar de gente que no esté en la lista. Le transmito toda mi admiración y reconocimiento. Hay un seleccionador nuevo que apuesta por unos jugadores. Apuesto por ellos y vengo a transmitirles confianza. Él fue quién se despide por carta de la selección. Por videollamada nos dijimos todo lo que teníamos que decirnos. Yo llamo a los jugadores en los que confío. ¿Está Sergio Ramos? No. Pues será que confío más en estos", explicó.