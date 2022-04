El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, se ha mostrado muy satisfecho por la capacidad de reacción de su equipo en la victoria por 2-3 en el Sánchez Pizjuán ante el Sevilla, aunque se ha mostrado sorprendido tanto por el contraste en su equipo como por las decisiones arbitrales. "No puede entender cómo no puede pitar penalti en la mano de Diego Carlos y cómo puede pitar como mano la de Vinicius en el gol que anula. No lo entiendo, ya está", ha afirmado.