Ana Barreras se prepara para competir en el Campeonato de España de Citroën Saxo, donde participan un total de 101 pilotos entre los que ella sería la única mujer. Un desafío que, lejos de asustarla, le motiva mucho. "Estoy intentando conseguir el dinero necesario para poder afrontar la temporada y aunque no está siendo fácil porque aún me faltan patrocinios, no dejaré de luchar hasta conseguirlo", afirma Ana.