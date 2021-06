El portero de la selección, Unai Simón, uno de los nombres de los octavos de final de la Eurocopa ante Croacia, ha copmparecido esta mañana en rueda de prensa desde San Petersburgo. Allí se ha referido a su actuación en el último encuentro que nos dio el pase a cuartos. "Personalmente he vivido partidos más fuertes, como la Copa del Rey ante el Athletic, pero como profesional fue uno de los más importantes. No lo voy a olvidar nunca". Sobre De Gea y su conversación tras el encuentro ha revelado que "se quedó a esperarme. Me tranquilizó mucho lo que me dijo. Me lo quedo para lo personal pero me ayudó mucho". Respecto al error del primer gol frente a Croacia, Simón, ha hecho autocrítica. "Me he martirizado un poco y lo he visto seis o siete veces. No le encuentro explicación. No me molestaba el sol, se me escurre... Intento dar salida al balón con el control y en lugar de dejarlo muerto... sin más. Es un accidente".