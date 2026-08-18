Sara Fernández García / PI STUDIO

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Federico García Lorca: 90 años del fusilamiento del poeta cuyo cuerpo nunca apareció

El sueño, cantaba Camarón por obra y gracia de Federico García Lorca, va sobre el tiempo, flotando como un velero, y así es como se presenta también el poeta, flotando sobre el viento, al aniversario de su asesinato. "Si me mataran, ¿lloraríais mucho?", se dice que le preguntó a la niñera de sus sobrinos, Angelina, horas antes del fatal desenlace. Madrugada del 18 agosto de 1936, un barranco entre Víznar y Alfacar y un fusilamiento cuando la luz asomaba. "El pelotón de verdugos no osó mirarle la cara / Todos cerraron los ojos; rezaron: ¡ni Dios te salva! Muerto cayó Federico / sangre en la frente y plomo en las entrañas", escribió con rabia Antonio Machado. Más información