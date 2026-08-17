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Muere Hayden Panettiere, actriz de "Héroes" y "Nashville", a los 36 años
La actriz Hayden Panettiere (Palisades, Estados Unidos), conocida por sus papeles en 'Heroes' y 'Nashville', murió este domingo a los 36 años, según ha avanzado ABC News. "Era una luz increíble y una fuerza de la naturaleza que aportó un amor y una alegría inconmensurables a todos los que la conocían, así como a los millones de personas que la veían en la pantalla", declaró el padre de la actriz en un comunicado al citado medio. Más información
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