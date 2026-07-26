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La obra de Spencer Tunick en Las Palmas de Gran Canaria

La obra de Spencer Tunick en Las Palmas de Gran Canaria

José Pérez Curbelo

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La obra de Spencer Tunick en Las Palmas de Gran Canaria

José Pérez Curbelo

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El silencio habitual del casco histórico de Vegueta se rompió este domingo mucho antes de que los primeros rayos de sol bañaran la Catedral de Santa Ana. A las 5.00 de la mañana, una marea de voluntarios ya se concentraba en las inmediaciones de la calle Herrería, respondiendo a la llamada de uno de los artistas más icónicos del siglo XXI: el fotógrafo estadounidense Spencer Tunick. Lo que ocurrió después fue una metamorfosis urbana sin precedentes en las Islas, donde el cuerpo humano se despojó de toda vestimenta para convertirse en el lienzo de la obra ‘Gran Spectrum’.

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