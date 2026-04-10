Lucía Feijoo Viera

Isabel Allende: "Me honra que se prohíba 'La casa de los espíritus' en Estados Unidos; quiere decir que la consideran peligrosa"

Se enciende la pantalla y ahí está, con más de 70 medios españoles y latinoamericanos asomándose a su casa californiana, Isabel Allende (1942). La autora viva más leída en lengua española y, después de la treintena de títulos que ha publicado tras debutar a lo grande con 'La casa de los espíritus' (1982), una de las que más promociones internacionales debe cargar sobre sus espaldas. "En mi familia les da terror cuando acabo un libro", ironiza durante la multitudinaria rueda de prensa que precede a esta entrevista. En esta ocasión, la escritora chilena, afincada desde hace años en Estados Unidos, no presenta novela, sino una suerte de memorias de escritura que, como el 'Escribir' de Stephen King, recopila vivencias, consejos y trucos del oficio a partir de una serie de clases magistrales que le encargó la BBC. El resultado, 'La palabra mágica. Una vida escrita' (Plaza & Janés), llega a las librerías esta semana, justo a tiempo para sumarse a la febril y disputada campaña de Sant Jordi. Más información