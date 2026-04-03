Secciones

Es noticia
Procesión de La Resurrección en la Semana Santa de ZamoraBalance hostelero de la Semana Santa 2026 en ZamoraEDITORIAL : Zamora necesita creérseloDIRECTO | Zamora CF - Unionistas de Salamanca
instagramlinkedin
Aitana Ocaña, invitada en el confesionario de Rosalía previo a 'La Perla'

Aitana Ocaña, invitada en el confesionario de Rosalía previo a 'La Perla'

Redacción

Aitana Ocaña, invitada en el confesionario de Rosalía previo a 'La Perla'

Redacción

RRSS WhatsAppCopiar URL

Los conciertos del 'Lux Tour' de Rosalía están dando mucho que hablar por los momentazos que está dejando la artista en cada una de las pocas fechas que lleva de gira. Este viernes por la noche, la catalana celebró su tercer concierto en Madrid y quiso hacerlo con una invitada muy especial en uno de los momentos más comentados del espectáculo como es el ya famoso "confesionario" que precede a 'La Perla'. Más información

TEMAS

Tracking Pixel Contents