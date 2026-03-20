Lucía Feijoo Viera

Muere el actor Chuck Norris a los 86 años

El actor estadounidense y antiguo campeón mundial de karate, Chuck Norris, ha muerto a los 86 años, ha informado su familia en un comunicado. Llevaba hospitalizado en Hawái desde el jueves por un "malestar". "Aunque queremos mantener las circunstancias en privado, por favor sepan que estaba acompañado por su familia y en paz", dijo el texto publicado en las redes sociales del actor. El pasado 10 de marzo, Norris celebró su 86 cumpleaños y en redes publicó un video en el que se le observa entrenando y en el que dice la frase: "Yo no envejezco, yo subo el nivel". Es conocido por su trayectoria en el cine de acción y las artes marciales, con títulos emblemáticos como 'The Way of the Dragon', donde compartió pantalla con Bruce Lee, así como por protagonizar la popular serie televisiva 'Walker, Texas Ranger'. Más información