El proceso de transformación de Emma Myers en Enid Sinclair y de Jenna Ortega en "Miércoles" revela el talento y dedicación del equipo de maquillaje y peluquería detrás de la exitosa serie de Netflix. En el vídeo, ambas actrices muestran cómo comienzan las largas jornadas para convertirse en sus icónicos personajes de Nevermore.

Para Emma Myers, el equipo de maquillaje y peluquería liderado por Sian Fitzgerald y Francesco Pegoretti trabaja en cada detalle, desde la aplicación de pelucas hasta el maquillaje que define el estilo único de Enid.

Por su parte, Jenna Ortega recibe un cuidado igualmente meticuloso con la asistencia de Nirvana J Makeup y su equipo, incluyendo a la asistente Locks by Lamb. Un elemento destacado en su transformación es la prótesis en la parte trasera de la cabeza, diseñada y esculpida por el especialista en prótesis Tristan Cornelius Versluis, que añade realismo y profundidad a su personaje.

La segunda temporada de "Miércoles" ya está disponible en Netflix, y este detrás de cámaras nos muestra cómo la magia del maquillaje y la peluquería hacen posible que los personajes cobren vida en pantalla con un estilo y detalle excepcionales.