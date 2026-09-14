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Golpe a una trama de cobre en Zamora: ocho sacos de cable pelado en el maletero de un coche en Villalpando
G. C.
Golpe a una trama de cobre en Zamora: ocho sacos de cable pelado en un maletero destapan un robo en Villalpando. Los cuatro investigados, todos de nacionalidad rumana, cuentan con numerosos antecedentes. Además, el conductor dio positivo en cocaína y THC mientras que uno de los ocupantes tenía requisitorias judiciales en vigor, por lo que fue detenido. Más información