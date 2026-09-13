Irene López Alonso

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VÍDEO | El “Cristico” vuelve a recorrer Ilanes arropado por sus vecinos

La tradición y la devoción volvieron a darse la mano este domingo en Sanabria con la celebración de la procesión del Bendito Cristo de Ilanes, conocido popularmente en la comarca como el "Cristico". La imagen salió un año más a las calles acompañada por numerosos vecinos y visitantes, en una jornada marcada por la emoción y el carácter profundamente tradicional de esta celebración.

La procesión constituye uno de los momentos más significativos de las fiestas en honor al Bendito Cristo, una celebración que mantiene un importante arraigo entre los vecinos. La devoción hacia la imagen se transmite de generación en generación y convierte cada año este acto religioso en un punto de encuentro para quienes mantienen vivo el vínculo con la tradición.