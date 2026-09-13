Irene López Alonso

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VÍDEO | Las campanas de Muelas de los Caballeros vuelven a sonar por el Cristo

Muelas de los Caballeros ha vuelto a vivir este 14 de septiembre una de sus tradiciones más arraigadas, una procesión que, aunque este año ha tenido un carácter más sencillo, mantiene intacto el significado para los vecinos. Las calles del pueblo han acogido el paso de una pequeña talla vinculada al Santo Cristo de la Piedad, acompañada por el repique constante de las campanas, gaitas, tamboriles y por vecinos que han querido mantener una costumbre que forma parte de la identidad de Muelas.

Desde lo alto del campanario, Mirico, Eusebio y Kiki se han encargado de poner banda sonora a la jornada. Las campanas han repicado durante toda la procesión mientras los vecinos acompañaban el paso por las calles del municipio.