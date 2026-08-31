Estefanía Vega

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VÍDEO | Obras de derribo del puente de Granja Florencia en la carretera ZA-P-2102

El nuevo puente que recuperará el tráfico entre Granja Florencia y la Nacional 122 contará con una solución técnica avanzada sin pilares asentados sobre el curso del río Duero. Un proyecto que se desarrollará a lo largo del próximo año 2027 por un importe global cercano a los 7 millones de euros. Las obras del derribo del actual puente ya se aproximan a su ecuador.

La empresa Tragsa es la encargada de ejecutar las labores de demolición por un importe de 1.100.000 euros". El plazo de ejecución máxima es de seis meses, por lo que el río Duero quedará liberado en todo caso antes de finalizar el año. Más información