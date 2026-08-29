F. V.

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VÍDEO | Día de la Comarca en Sayago 2026 en Bermillo de Sayago

Solidaridad, orgullo y reivindicación han sido las premisas bajo las que han discurrido los actos oficiales del Día de la Comarca de Sayago en un año marcado por el incendio de Fermoselle. La pregonera y técnico de Caja Rural de Zamora, Laura Huertos, pronunció un emotivo discurso en el que navegó entre los recuerdos de la infancia y los agradecimientos a los trabajadores que han forjado la comarca. Durante el acto también se entregaron los premios al Sayagués ilustre a Sergio Aguilar "Buenajera", a Excavaciones Píriz y su presidente José Antonio Castro como Empresa del Año, así como a Reyes Rodríguez, Premio a la Colaboración que celebra su veinticinco aniversario.