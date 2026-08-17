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Incendios

Sayago se vuelca con los afectados por el incendio de los Arribes del Duero en una cena solidaria

Diez sayagueses impulsaron la iniciativa, que reunió a vecinos y profesionales de la comarca para ayudar a los más afectados por el fuego

Sayago responde al fuego con solidaridad: así fue la cena para ayudar a los afectados

Sayago responde al fuego con solidaridad: así fue la cena para ayudar a los afectados

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Alejandra Bonel García

Zamora

“¡Albóndigas y lechazo!” se escuchaba gritar entre los comensales que acudieron a la cena solidaria organizada en Sayago el pasado domingo 16 de agosto. Entre platos, conversaciones y el ir y venir, Fariza fue llenándose de vecinos dispuestos a aportar su granito de arena. Una cita que obtuvo una multitudinaria respuesta por parte de los asistentes, que no dudaron en apoyar económicamente a los más afectados por las consecuencias del incendio de los Arribes del Duero.

Detrás de aquella escena había días de preparación y, sobre todo, la iniciativa de diez sayagueses —cocineros, hosteleros, ganaderos, agricultores y miembros de asociaciones culturales— que decidieron unir fuerzas para convertir una cena en una muestra de solidaridad. Así nació esta propuesta bajo el lema “El fuego solo para cocinar”.

De esta manera, el frontón de Fariza de Sayago se convirtió en el epicentro de una jornada en la que la solidaridad y la gastronomía fueron las grandes protagonistas. Mesas preparadas, fogones encendidos y voluntarios ultimando los detalles dieron paso a una cena en la que los asistentes participaron mediante la adquisición de un ticket solidario de 15 euros. A cambio, pudieron degustar cuatro tapas elaboradas por cocineros de la zona acompañadas de una bebida.

Los productos del territorio tuvieron un peso crucial y sirvieron también como escaparate de una comarca que quiso responder unida ante la adversidad.

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A medida que avanzaba la noche el ambiente festivo convivía con el carácter solidario de la convocatoria. La cena, que comenzó a las 21.00 horas, contó con la implicación de numerosos profesionales, colectivos y vecinos de la comarca.

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