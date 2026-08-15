Oliva Conde

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De queso a madera tallada: una edición más de la Feria de Artesanía de Sayago y Tras os Montes

Moralina de Sayago ha vivido un año más la feria en la que se exhiben productos típicos transfronterizos, con una gran acogida y nuevos puestos que llegan para reafirmar y mantener viva esta tradición sayaguesa.