T. S.

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El colectivo "Zamora en pie" afea las obras con máquinas en la planta de biogás de Peleas de Abajo en plena alerta por incendios

Si bien es cierto que las obras de interés general con autorización están exentas de la prohibición de la Junta de utilizar maquinaria en plena alerta por riesgo de incendios, la federación Zamora en Pie afea la continuidad de las obras de construcción de la planta de biogás de Peleas de Abajo a pesar de las restricciones generalizadas. Aunque cuentan con el permiso de la Junta de Castilla y León, el colectivo tilda la situación de "agravio comparativo" por respeto a agricultores, trabajadores y otros ciudadanos obligados a cumplir la normal, de ahí que pidan explicaciones a Junta, Diputación y Ayuntamiento de Peleas.