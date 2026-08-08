T. S.

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Las colmenas que resistieron al fuego en Fermoselle: "La cruz, ha sido la cruz"

Hoy conocemos otro "milagro" que vuelve a tocar el corazón. La historia llega desde Fermoselle de la mano de Jesús Chamorro y su mujer, propietarios de varias colmenas en el municipio, que comprobaron con sorpresa y alegría a partes iguales que todas las cajas seguían intactas pese a haber estado rodeadas por el fuego por los cuatro costados: "Ha sido terrorífico y no nos creemos que sigan aquí porque teníamos la certeza de que se habrían quemado", explica Chamorro entre esqueletos de encinas. Para él y su mujer, muy católicos, no hay duda de que detrás de esa salvación hay algo más que una casualidad. En el tronco de uno de los árboles, presidiendo el colmenar, tienen colocada una cruz con un Cristo protector al que atribuyen que el fuego no acabara también con ese pequeño tesoro de madera, cera y vida: “Han protegido nuestras colmenas y el árbol donde estaba la cruz, el único en todo el entorno que no está arrasado”. Más información