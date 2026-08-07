A.B.G.

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Tercera reactivación del incendio de Zaresa: movilizan cinco vehículos de bomberos en Roales del Pan

El incendio declarado el pasado lunes 3 de agostoen la planta de tratamiento de residuos Zaresa, situada en Roales del Pan, ha vuelto a reactivarse este viernes por tercera vez desde que comenzaron las llamas.

El fuego, que ya había experimentado dos reactivaciones tras el incendio inicial, ha obligado de nuevo a movilizar medios de emergencia para tratar de controlar las llamas y evitar que vuelvan a propagarse por las instalaciones.

Ante este nuevo episodio, los bomberos de la Diputación de Zamora han movilizado nuevamente efectivos hasta la planta de reciclaje de Roales del Pan. En el lugar trabajan tres vehículos autobomba, un vehículo de altura y un vehículo nodriza, desplegados para hacer frente a esta nueva reactivación.

Además, los efectivos del Ayuntamiento de Zamora también han sido avisados ante la evolución del incendio y la posibilidad de que sea necesaria su intervención.

*SE SEGUIRÁ ACTUALIZANDO*