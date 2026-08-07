A.B.G.

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Una familia celebra sus bodas de oro regalando un pendón infantil para mantener viva la devoción por la Virgen del Carmen

La devoción por la Virgen del Carmen y el deseo de mantener vivas las tradiciones entre las nuevas generaciones han unido este año a la familia Fernández Prada en una iniciativa muy especial.

Con motivo de su 50 aniversario de boda, los matrimonios formados por Pedro y Maribel Fernández Prada e Isidoro y Lina Fernández Prada, dos hermanos casados con dos hermanas, han donado un pendón infantil dedicado a la Virgen del Carmen.

Pedro e Isidoro se criaron en San Juan, mientras que Maribel y Lina proceden de Cervantes. Con esta donación, la familia quiere contribuir a que los más pequeños conozcan, aprendan y continúen las costumbres y tradiciones ligadas a la Virgen del Carmen, evitando que se pierdan con el paso de los años.

El pendón infantil fue bendecido el jueves, en un acto en el que los niños, guiados por el párroco, pudieron además aprender a realizar las tradicionales venias ante la Virgen del Carmen, imagen que en su día fue donada por los quintos.

Si todo transcurre según lo previsto, el nuevo pendón infantil acompañará a la Virgen del Carmen en la procesión en su honor a partir de 2026, incorporándose así de forma estable a esta celebración.

Su estreno tendrá lugar este domingo, cuando los niños lo portarán por primera vez, protagonizando un momento especialmente emotivo y simbolizando el relevo generacional de una tradición que la familia Fernández Prada desea preservar y transmitir.