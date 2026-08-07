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Abelón homenajea a 22 octogenarios en unas fiestas que unen a jóvenes y mayores

Abelón homenajea a 22 octogenarios en unas fiestas que unen a jóvenes y mayores

M. J. Cachazo

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Abelón homenajea a 22 octogenarios en unas fiestas que unen a jóvenes y mayores

M. J. Cachazo

Abelón
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Abelón ha rendido un emotivo homenaje a los mayores del pueblo al inicio de las fiestas de agosto. El entrañable reconocimiento ha permitido también estrechar lazos entre distintas generaciones, ya que los jóvenes son los encargados de “apadrinar” a los mayores durante el emotivo acto. Un total de 22 octogenarios han recibido este homenaje durante una misa en la iglesia, que dio paso a una comida de hermandad. Más información

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