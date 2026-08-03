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La oveja perdida entre las cenizas del incendio en Mámoles que conmueve a todo Sayago

La oveja perdida entre las cenizas del incendio en Mámoles que conmueve a todo Sayago

A. O.

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La oveja perdida entre las cenizas del incendio en Mámoles que conmueve a todo Sayago

A. O.

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Entre el negro de la tierra quemada y las cenizas del incendio en Mámoles de Sayago, una pequeña figura blanca avanza despacio: es una oveja que aparece desorientada en una zona afectada por el fuego originado el pasado miércoles en Fermoselle y con reproducción este sábado por la tarde en Mámoles. El vídeo muestra el paisaje después de las llamas y el pobre animal en busca de un rebaño que no va a encontrar.

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