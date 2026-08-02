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Nace LA OPINIÓN DE SANABRIA, cuarta edición nativa digital del periódico líder

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Nace LA OPINIÓN DE SANABRIA, cuarta edición nativa digital del periódico líder

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LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA refuerza su apuesta por el periodismo de proximidad con el lanzamiento de LA OPINIÓN DE SANABRIA, su cuarta edición nativa digital, destinada a ofrecer una cobertura permanente de la actualidad de Sanabria-La Carballeda y a conectar a sus habitantes con la amplia diáspora sanabresa.

El nuevo portal, con portada, redes sociales e identidad propias, combinará la actualización inmediata y los contenidos multimedia con reportajes, análisis y entrevistas, además de incrementar la presencia de la comarca en la edición impresa.

LA OPINIÓN DE SANABRIA nace para informar, escuchar, conectar y defender los intereses de todos sus pueblos y vecinos, dando visibilidad a sus problemas, logros y oportunidades.

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