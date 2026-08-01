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El paisaje lunar del silo de Manuel Fadón en Zafara tras el incendio de Fermoselle: adiós al alimento de dos años para su ganado

El paisaje lunar del silo de Manuel Fadón en Zafara tras el incendio de Fermoselle: adiós al alimento de dos años para su ganado

A. O.

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El paisaje lunar del silo de Manuel Fadón en Zafara tras el incendio de Fermoselle: adiós al alimento de dos años para su ganado

A. O.

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Un paisaje lunar o una zona de guerra. Así ha quedado el silo del ganadero zamorano Manuel Fadón en Zafara a consecuencia del incendio declarado el pasado miércoles en Fermoselle. Las llamas se han comido literalmente todas las bolas de alimento para el ganado de su explotación, donde había comida para dos años: más de 800 bolas de silo. No ha salvado ni una.

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