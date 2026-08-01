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El descorazonador paisaje tras el incendio de Fermoselle en esta explotación de Palazuelo de Sayago: más de 100 ovejas muertas, alguna con un hilo de vida
Es descorazonador. Los estragos del incendio de Fermoselle se dejan ver en esta explotación de Alfonso Ferrero en Palazuelo de Sayago, donde más de un centenar de ovejas han muerto como consecuencia de las llamas. Alguna tiene todavía un hilo de vida pero el fuego ha acabado con casi todos los animales.