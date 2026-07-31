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El duro testimonio de un ganadero de Palazuelo de Sayago tras perder maquinaria y alimento por el incendio de Fermoselle

El duro testimonio de un ganadero de Palazuelo de Sayago tras perder maquinaria y alimento por el incendio de Fermoselle

Irene Gómez / José Luis Fernández

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El duro testimonio de un ganadero de Palazuelo de Sayago tras perder maquinaria y alimento por el incendio de Fermoselle

Irene Gómez

José Luis Fernández

Palazuelo de Sayago
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El incendio de Fermoselle ha provocado importantes pérdidas en la explotación de Juan Carlos Manso, ganadero de Palazuelo de Sayago.

En este vídeo, el afectado muestra los daños ocasionados por las llamas, que han destruido maquinaria y alimento destinado al ganado, y explica la difícil situación a la que se enfrenta tras el paso del fuego.

Su testimonio permite conocer de primera mano las consecuencias del incendio para una explotación ganadera de la zona y el duro impacto económico y laboral que supone la pérdida de estos recursos.

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