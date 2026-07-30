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El Lago de Sanabria, completamente cubierto por el humo de los incendios
El paisaje en Sanabria es gris en esta tarde de finales de julio. El cielo está completamente cubierto por el humo de los incendios, aunque a esta hora no hay ningún foco activo en la comarca, hay varios fuegos de grandes dimensiones alrededor: en León, en Portugal, y un poco más al sur, el de Fermoselle en Los Arribes del Duero. Llueve ceniza sobre varios pueblos de la zona como Galende o El Puente
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