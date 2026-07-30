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El Lago de Sanabria, completamente cubierto por el humo de los incendios

El Lago de Sanabria, completamente cubierto por el humo de los incendios

Alejandro García Benito

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El Lago de Sanabria, completamente cubierto por el humo de los incendios

Alejandro García Benito

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El paisaje en Sanabria es gris en esta tarde de finales de julio. El cielo está completamente cubierto por el humo de los incendios, aunque a esta hora no hay ningún foco activo en la comarca, hay varios fuegos de grandes dimensiones alrededor: en León, en Portugal, y un poco más al sur, el de Fermoselle en Los Arribes del Duero. Llueve ceniza sobre varios pueblos de la zona como Galende o El Puente

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