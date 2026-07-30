Alejandra Bonel García

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Así fue el desalojo de la residencia de Villar del Buey

El incendio de Fermoselle ha obligado a desalojar durante la noche la residencia de mayores situada en Villar del Buey, una de las 14 localidades evacuadas ante el avance de las llamas.

Los residentes fueron trasladados de madrugada siguiendo las indicaciones de los servicios de emergencia, en un operativo especialmente delicado por la edad y las necesidades de las personas afectadas.

Más de 1000 vecinos, según los últimos datos de la Junta de Castilla y León, han tenido que abandonar sus viviendas en Pinilla, Cibanal, Fornillos de Fermoselle, Formariz, Zafara, Mámoles, Palazuelo, Cozcurrita, Badilla, Tudera, Argañín, Muga de Sayago, Pasariegos y Villar del Buey.