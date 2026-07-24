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VÍDEO | Imágenes sensibles: los buitres devoran una novilla viva en Roelos de Sayago, Zamora

“Esto es para que digan que los buitres no atacan animales vivos”. José Andrés Benéitez, de Roelos de Sayago, muestra a la novilla agonizante, picada y ensangrentada en las partes traseras. De fondo y sobre el cielo, una bandada de buitres espantados por la llegada del ganadero que no da crédito ante la situación en la que se encuentra la res de unos quince meses a la que hace apenas unas horas no había notado “nada raro”.

Por lo común, los ataques de buitres al ganado vivo ocurren principalmente en situaciones de vulnerabilidad, cuando están enfermos, caídos o durante partos complicados. No sin el cuestionamiento científico y de grupos conservacionistas, lo cierto es que en los últimos años se vienen sucediendo denuncias de los ganaderos que pierden animales vivos, aseguran, como consecuencia del ataque de esta especie carroñera.

“El día anterior, como siempre, vine a echar un vistazo al ganado, conté los animales y no vi ninguna situación rara en ninguno” relata sobre el sorprendente ataque de los buitres a una vaca “joven, normal, con fuerza” explica José Andrés Benéitez.

“Me choca porque si fuera una vaca delicada, que no se mueve o estuviera de parto, pero es una novilla. No me lo explico”. La res atacada por las aves rapaces estaba con otros 50 animales en una finca grande; “lo único que se me ocurre es que anduviera a toro y se le haya tirado un toro encima y a lo mejor le ha hecho daño. Que no lo sé, pero intento buscar una explicación a esto. Porque, que veas al animal el día antes normal, sesteando con el resto del ganado y al día siguiente te encuentres este espectáculo…”.

Cuando llegó a la finca, como todos los días, José Andrés vio un montón de buitres “¡uy, aquí hay carne! lo primero que he pensado es en algún ternero muerto”. Inmediatamente llamó a Medio Ambiente y “hasta hoy; yo comprendo que anden liados con los incendios, pero me cogieron los datos y aquí no ha venido nadie. La tapé con un plástico, pero duró lo que lo puse, los buitres la han machado del todo. Al final tengo que retirar yo a la novilla porque está al lado del camino, pasa la gente y esto es un espectáculo” lamenta el ganadero de Roelos de Sayago indignado con la situación.

“¿Quien alimenta al buitre y al lobo?, aquí lo vemos, el ganadero. Más información