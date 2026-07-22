Alejandro García Benito

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Alcañices derriba la antigua sede de Medio Ambiente para ampliar la plaza Alcalde Tomás Carrión

La actuación permitirá ganar espacio entre las calles Pérez Marrón y San Andrés, donde se habilitará una zona verde con el objetivo de mejorar la imagen y la funcionalidad del entorno. Las obras de urbanización comenzarán en septiembre, una vez finalicen las fiestas patronales de San Roque, e incluirán la sustitución del actual firme de asfalto por adoquines aptos tanto para el tráfico rodado como para la celebración de eventos y verbenas populares.