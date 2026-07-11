Araceli Saavedra

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La XXXII Concentración Internacional de Moto del Lago de Sanabria lo da todo este sábado

El grueso de los participantes en la XXXII Concentración Internacional de Moto del Lago de Sanabria ha hecho este sábado su entrada en el punto de control de El Puente de Sanabria, que ha abierto el punto de control de inscripciones a las 10 de la mañana. Los amantes de las motos tienen este fin de semana un compromiso con Sanabria de extremo a extremo, porque de Robledo cambiarán el rumbo hasta Hermisende en esta ruta turística que partió de El Puente.