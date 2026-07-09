Museo del Prado

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VÍDEO: El Museo del Prado trae sus cuadros a Sanabria, "el lugar que renace"

Museo del Prado

“En un lugar que renace” es la iniciativa impulsada conjuntamente por el Museo del Prado y la Diputación de Zamora con el objetivo de incentivar las visitas a Sanabria y La Carballeda tras los incendios del pasado verano y relanzar el sector turístico, uno de los motores económicos de la zona. Un total de 15 réplicas a tamaño natural de obras de arte que custodia el Museo del Prado se podrán admirar en 13 localidades de Sanabria y La Carballeda, mientras que “Lucha de San Jorge y el dragón” se exhibe en la plaza de Viriato como “enganche” para invitar a los zamoranos y a los turistas a descubrir el resto de la colección.