A. S.

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VÍDEO | Ruta Iberlobo por la frontera sanabresa de Rihonor

Un nutrido grupo de amantes de la bici participaron en la ruta Cicloturista Transfronteriza organizada por Iberlobo bajo el lema “Pedaleando entre fronteras”. Unas 40 personas entre niños y adultos, familias, amigos, vecinos se sumaron al recorrido de unos 6 kilómetros desde Rihonor de Castilla hasta Rio de Onor de Portugal, por calles empedradas, sendas y carretera. El grupo más numeroso de participantes fue de Pin del Oro y el más cercano del mismo Rihonor.

La jornada comenzó con el recuento de participantes y la entrega de chalecos reflectantes y la charla de seguridad vial enfocada a la circulación en bicicleta a cargo de Daniel Aguado de BiciDuero. Además de las medidas de seguridad como el chaleco, el casco, luz y reflectantes, timbre, como elementos indispensables para la seguridad y en ocasiones obligatorios como el casco, recordó que la bicicleta es un medio de trasporte seguro y con menos índice de accidentes de lo que presupone. Más información