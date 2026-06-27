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VÍDEO | Calabor y Portelo recuperan la fiesta de la "Pascoela" en la frontera

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A. S.

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VÍDEO | Calabor y Portelo recuperan la fiesta de la "Pascoela" en la frontera

A. S.

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El Ayuntamiento de Pedralba de la Pradería y la Junta de Freguesia de França han promovido conjuntamente la I Fiesta de Convivencia de la Frontera, que se ha celebrado este sábado 27 de junio en el entorno de la antigua aduana de Calabor.

La iniciativa supone la recuperación, tras más de quince años sin celebrarse, de la tradicional "Pascoela", un encuentro histórico entre los pueblos fronterizos hispanolusos de Calabor y Portelo que simboliza los lazos de vecindad, cultura compartida y convivencia a ambos lados de la frontera.

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