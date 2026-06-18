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La hostelería zamorana vuelve de la gala regional con tres merecidos galardones

La hostelería zamorana vuelve de León, sede de la II Gala de Hostelería y Turismo de Castilla y León, con tres merecidos reconocimientos que han recaído en dos famosos restaurantes de la provincia y en un profesional de la capital.

Concretamente, en la fiesta regional de la hostelería reconoció a Casa Aurelia, de Villaralbo, con un premio por su contribución al desarrollo económico y social de su zona, que fue recogido por el empresario José Francisco Campanario Matellán en nombre de su madre, Aurelia Matellán. El galardón fue entregado por el vicepresidente de la Diputación Provincial de León, Roberto Aller. Más información