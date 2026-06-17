M. J. Cachazo

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ÚLTIMA HORA | El incendio de Fermoselle, controlado

Hasta el lugar en el que ha comenzado el fuego se han desplazado un total de 17 medios del operativo de extinción. En concreto, en la zona afectada, trabajan en estos momentos dos helicópteros, dos cuadrillas helitransportadas, un técnico, tres agentes medioambientales, tres cuadrillas terrestres, una autobomba y un bulldozer..

Tras la actuación de los operativos de extinción, el fuego ha sido controlado.