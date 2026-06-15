Araceli Saavedra

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Villardeciervos se mueve por el cuarto aniversario del incendio en La Culebra: "Se queman los pueblos, no los despachos"

Medio centenar de vecinos pide a la Junta de Castilla y León que se lo tome en serio "porque el fuego mata". José Manuel Soto recuerda que esta convocatoria coincide con el cuarto aniversario del incendio de Culebra de 2022 y la constitución del nuevo Gobierno: "Se queman los pueblos, en los despachos no se quema nada".