Araceli Saavedra

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VÍDEO | Así funciona el robot desbrozador de la Diputación de Zamora

La ejecución de los desbroces preventivos de incendios en la comarca de Sanabria desarrollado por la Diputación Provincial han comenzado en el municipio de Hermisende, en sus dos primeras pedanías: Hermisende y Castrelos. El presidente de la Diputación, Javier Faúndez Domínguez, tuvo la oportunidad de ver el trabajo de operarios y robot en Castrelos. La prioridad de este plan "es quitar monte". La institución ha suscrito la encomienda de gestión de este plan con la empresa pública Somacyl. La Diputación provincial ha destinado 3 millones de euros para estos trabajos 433 pueblos, pertenecientes a 181 municipios principalmente de las zonas de Alto Riesgo de Incendio.

Los trabajos de limpieza de los anillos de seguridad impulsados por la institución provincial se han contratado a través de la empresa pública Somacyl se ejecutan con dos operarios y una máquina radiocontrolada "robot". La limpieza de monte comprende una franja perimetral de entre 100 y 150 metros de anchura alrededor de los pueblos que presentan mayor riesgo de incendio.