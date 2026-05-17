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VÍDEO | Fiestas patronales en honor a San Torcuato y San Isidro Labrador en Manzanal del Barco

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Vídeo Aliste

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Manzanal de Barco, una de las localidades con más historia, tradición y aconteceres de la comarca natural de Aliste, Tábara y Alba, ha vivido un intenso y animado fin de semana con la celebración por todo de las exitosas fiestas patronales en honor a San Torcuato y San Isidro Labrador.

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